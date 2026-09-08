Депутата, назвавшего премьера Венгрии «трусливым червяком», наказали

Лидера венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи отстранили от участия в заседаниях парламента на текущей неделе после того, как он назвал премьер-министра Петера Мадьяра «трусливым, отвратительным червяком». Решение приняла спикер Национального собрания Агнеш Форстхоффер, сообщает Telex.

Тороцкаи сможет появляться в парламенте только для участия в голосованиях. Спикер объяснила наказание тем, что политик использовал неприемлемые выражения, нарушающие человеческое достоинство.

«Я решительно отвергаю любые заявления на заседаниях Национального собрания, которые серьёзно нарушают человеческое достоинство кого бы то ни было», — заявила Форстхоффер.

Скандал разгорелся во время заседания парламента 7 сентября. Мадьяр обвинил Тороцкаи в том, что тот якобы лоббировал интересы семейных компаний. Лидер «Нашей Родины» назвал это ложью и потребовал привести доказательства.

Когда премьер собирался уйти, Тороцкаи потребовал от него извинений и призвал не убегать «как трусливый, отвратительный червяк». После заседания перепалка политиков продолжилась в социальных сетях. В частности, Тороцкаи заявил в Х, что Мадьяр без разбора называет каждого, кто не с ним, трусом, лгуном и преступником.