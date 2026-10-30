Не Алёшки, а Алешки: Филолог растолковала верное название города на Херсонщине

Название города Алешки в Херсонской области правильно произносить и писать через букву «е», а не «ё». Это связано с местной языковой традицией и происхождением самого топонима. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доктор филологических наук Юлиана Гордова.

Действительно, для людей, которые не проживают в городе Алешки Херсонской области, почему-то более привычным кажется вариант Алёшки, но на самом деле у местных жителей это название звучит как Алешки. Об этом даже предупреждает сайт администрации этого населённого пункта. Юлиана Гордова Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания

По словам Гордовой, путаница связана с тем, что в русской топонимии встречаются географические названия, восходящие к разным вариантам старинных слов «олешь» и «алёшь». Их произношение зависело от населения конкретной местности и особенностей местной географической терминологии.

В качестве примера филолог привела названия рек Алёшня и Олешная. Подобные топонимы могут встречаться даже в пределах одной области, хотя произносятся по-разному.

Само название Алешек, объяснила эксперт, связано со словом «олешь» и указывает на местность возле ольхового леса либо реки, протекающей через такие заросли. История этих мест также связана с Олешковской Сечью.

Написание «Алешки» закреплено в указе губернатора Херсонской области от 27 марта 2023 года. На официальном сайте муниципалитета журналистов даже отдельно просят использовать название через «е», без «ё».