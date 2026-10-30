Не Алёшки, а Алешки: Филолог растолковала верное название города на Херсонщине
Филолог Гордова объяснила, почему название города Алешки пишется без «ё»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Название города Алешки в Херсонской области правильно произносить и писать через букву «е», а не «ё». Это связано с местной языковой традицией и происхождением самого топонима. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доктор филологических наук Юлиана Гордова.
Действительно, для людей, которые не проживают в городе Алешки Херсонской области, почему-то более привычным кажется вариант Алёшки, но на самом деле у местных жителей это название звучит как Алешки. Об этом даже предупреждает сайт администрации этого населённого пункта.
По словам Гордовой, путаница связана с тем, что в русской топонимии встречаются географические названия, восходящие к разным вариантам старинных слов «олешь» и «алёшь». Их произношение зависело от населения конкретной местности и особенностей местной географической терминологии.
В качестве примера филолог привела названия рек Алёшня и Олешная. Подобные топонимы могут встречаться даже в пределах одной области, хотя произносятся по-разному.
Само название Алешек, объяснила эксперт, связано со словом «олешь» и указывает на местность возле ольхового леса либо реки, протекающей через такие заросли. История этих мест также связана с Олешковской Сечью.
Написание «Алешки» закреплено в указе губернатора Херсонской области от 27 марта 2023 года. На официальном сайте муниципалитета журналистов даже отдельно просят использовать название через «е», без «ё».
Ранее Life.ru сообщал о начале посадки жителей Алешек в автобусы гуманитарной миссии. Для добровольного выезда людей на территории России и Украины подготовили колонну из 25 автобусов вместимостью не менее 750 пассажиров. В город также доставили продукты, лекарства и другие необходимые грузы.