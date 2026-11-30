Московское Люблино оказалось в числе районов-лидеров по объёму аптечных продаж презервативов. Одновременно район выделяется количеством предложений гостиниц с почасовой оплатой, выяснил Life.ru.

Согласно эксклюзивным данным DSM Group, за десять месяцев 2026 года в аптеках Люблина продали презервативов на 19,64 миллиона рублей. Это позволило району занять седьмое место в столичном рейтинге, обойдя Измайлово, Хорошёвский район и Хамовники. Последние замкнули десятку лидеров с результатом 17,36 миллиона рублей.

Первое место по объёму аптечных продаж занял Тверской район, где москвичи потратили на средства контрацепции 31,78 миллиона рублей. Вторую строчку занял Пресненский район с показателем 29,2 миллиона, третью — Марьино с 26,87 миллиона рублей. В десятку также вошли Басманный, Таганский и Мещанский районы.

При этом Люблино выделилось не только продажами презервативов, но и предложениями гостиниц с почасовой оплатой. Life.ru изучил открытые данные специализированных агрегаторов и обнаружил в каталоге «Начасок.ру» 13 предложений таких отелей, отнесённых к району. Сервис также включил станцию метро «Люблино» в число локаций с большим количеством гостиничных предложений наряду с «Красносельской» и «Арбатской». Стоимость почасового размещения начинается от 300 рублей, однако многие гостиницы устанавливают минимальную продолжительность бронирования.