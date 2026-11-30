Секс-карта Москвы: Life.ru выяснил, в каких районах столицы кипят настоящие страсти Оглавление Секс на миллиард: сколько москвичи тратят на интимные товары Секс-карта Москвы: в каких районах больше всего тратят на презервативы Топ-10 районов Москвы по объёму аптечных продаж презервативов Территория затишья: где в Москве меньше всего тратят на презервативы Десять районов Москвы с наименьшим объёмом аптечных продаж презервативов: Как Капотня стала бывшей столицей безопасного секса Люблино — неожиданная точка на интимной карте Москвы Страсти поутихли? Москвичи купили на 1,6 миллиона презервативов меньше Меньше презервативов, больше смазки: как меняется интимное потребление москвичей От Durex до Sagami: какие презервативы предпочитают москвичи Что на самом деле показывает секс-карта Москвы Методология исследования Москвичи стали покупать меньше презервативов, но больше интимной смазки. Life.ru на основе эксклюзивных данных DSM Group составил секс-карту столицы и выяснил, в каких районах больше всего тратят на безопасный секс. За десять месяцев 2026 года в московских аптеках на презервативы и интимную смазку потратили почти 1,5 млрд рублей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почти 10 миллионов презервативов, более полумиллиона упаковок интимной смазки и 1,47 миллиарда рублей — столько составил московский аптечный рынок этих товаров за десять месяцев 2026 года. Life.ru совместно с маркетинговым агентством DSM Group изучил интимную географию столицы и выяснил, где больше всего тратят на безопасный секс, как изменились покупательские привычки москвичей и почему Капотня, некогда возглавлявшая рейтинг продаж презервативов на душу населения, сегодня оказалась в числе аутсайдеров по объёму продаж в рублях.

Секс на миллиард: сколько москвичи тратят на интимные товары

С января по октябрь 2026 года в московских аптеках было продано 9,85 миллиона презервативов на общую сумму более 1,05 миллиарда рублей. Такие данные эксклюзивно для Life.ru предоставило маркетинговое агентство DSM Group.

Ещё 413,8 миллиона рублей покупатели потратили на гели-лубриканты. Таким образом, совокупные расходы на эти две категории товаров за десять месяцев достигли 1,47 миллиарда рублей.

При этом к концу сентября 2026 года в столице насчитывалось 5365 аптечных точек. Однако распределяются продажи интимных товаров по Москве крайне неравномерно: разница между районами достигает нескольких десятков раз.

Секс-карта Москвы: в каких районах больше всего тратят на презервативы

Лидером по объёму аптечных продаж презервативов в денежном выражении стал Тверской район. За десять месяцев здесь приобрели средства барьерной контрацепции почти на 31,8 миллиона рублей.

На втором месте оказался Пресненский район с результатом 29,2 миллиона рублей, на третьем — Марьино, где объём продаж составил 26,9 миллиона рублей.

Любопытно, что в конкуренцию с центральными районами столицы вступили и крупные спальные районы. Марьино обошло Басманный и Таганский районы, а Люблино — Измайлово, Хорошёвский район и Хамовники.

Объём аптечных продаж презервативов в Тверском районе оказался в 72 раза выше, чем в Капотне. Инфографика © Life.ru / Данные DSM Group

Топ-10 районов Москвы по объёму аптечных продаж презервативов

Тверской — 31,78 млн рублей. Пресненский — 29,20 млн рублей. Марьино — 26,87 млн рублей. Басманный — 26,43 млн рублей. Таганский — 24,08 млн рублей. Мещанский — 19,68 млн рублей. Люблино — 19,64 млн рублей. Измайлово — 18 млн рублей. Хорошёвский — 17,44 млн рублей. Хамовники — 17,36 млн рублей.

Всего на десять районов-лидеров пришлось более 230 миллионов рублей — почти 22% всего московского аптечного рынка презервативов.

Территория затишья: где в Москве меньше всего тратят на презервативы

На противоположном конце рейтинга оказалась Капотня. За десять месяцев объём аптечных продаж презервативов здесь составил всего 439 тысяч рублей. Для сравнения: в Тверском районе этот показатель оказался в 72 раза выше.

Следом расположились Восточный и Молжаниновский районы. В каждом из них продажи не достигли даже одного миллиона рублей.

Десять районов Москвы с наименьшим объёмом аптечных продаж презервативов:

Капотня — 439 тыс. рублей. Восточный — 443 тыс. рублей. Молжаниновский — 844 тыс. рублей. Бирюлёво Западное — 1,20 млн рублей. Алтуфьевский — 1,43 млн рублей. Силино — 1,57 млн рублей. Куркино — 1,67 млн рублей. Метрогородок — 1,73 млн рублей. Северный — 1,76 млн рублей. Марфино — 1,85 млн рублей.

При этом низкие продажи вовсе не обязательно свидетельствуют о скромной сексуальной активности местных жителей. На показатели влияют численность населения, количество аптек, транспортная доступность, присутствие офисов и торговых центров, а также привычка совершать покупки за пределами своего района или заказывать товары через интернет.

Как Капотня стала бывшей столицей безопасного секса

Особенно интересна история Капотни. Несколько лет назад именно этот район оказался в центре внимания аналитиков Nielsen, изучавших потребительские привычки москвичей.

Согласно архивным данным компании, в Капотне продавалось 60 презервативов на тысячу человек, тогда как средний показатель по Москве составлял всего 14. Район более чем в четыре раза опережал столицу по продажам на душу населения.

Теперь же Капотня занимает последнее место в рейтинге аптечных продаж презервативов в денежном выражении, составленном DSM Group.

Впрочем, объявлять о конце эпохи большой любви в Капотне преждевременно. Исследования основаны на разных показателях: Nielsen оценивала количество проданных презервативов в пересчёте на население, а DSM Group — абсолютный объём аптечных продаж в рублях. Напрямую сравнивать эти результаты нельзя.

Люблино — неожиданная точка на интимной карте Москвы

Пожалуй, одним из самых интересных районов в нашем исследовании стало Люблино. Оно не только вошло в десятку лидеров по объёму аптечных продаж презервативов, но и выделилось количеством предложений гостиниц с почасовой оплатой.

Изучив открытые данные специализированных гостиничных агрегаторов, Life.ru обнаружил, что в каталоге Начасок.ру к Люблину отнесены 13 предложений отелей с почасовыми тарифами. Сам агрегатор также называет станцию метро «Люблино» одной из локаций с наибольшим количеством гостиничных предложений наряду с «Красносельской» и «Арбатской».

Стоимость номера начинается от 300 рублей за час, хотя многие заведения устанавливают минимальное время бронирования.

Конечно, наличие почасовых гостиниц само по себе ничего не говорит о сексуальной активности местных жителей. Но Люблино интересно именно сочетанием двух независимых показателей: заметного присутствия гостиничной инфраструктуры и высоких аптечных продаж средств контрацепции.

Страсти поутихли? Москвичи купили на 1,6 миллиона презервативов меньше

На фоне разговоров о глобальной сексуальной рецессии любопытную тенденцию демонстрирует и московский аптечный рынок.

За январь — октябрь 2025 года в столичных аптеках было продано 11,46 миллиона презервативов. За аналогичный период 2026 года — уже 9,85 миллиона.

Таким образом, продажи сократились на 1,6 миллиона штук, или на 14%.

В денежном выражении падение оказалось менее заметным — на 7,5%. Это связано в том числе с ростом средней стоимости средств контрацепции.

Если в 2025 году один презерватив обходился покупателю в среднем в 99 рублей, то в 2026-м — уже в 107 рублей. Средняя стоимость упаковки за тот же период увеличилась с 633 до 677 рублей.

В целом продажи изменились следующим образом:

За год продажи презервативов в московских аптеках сократились на 14%, а средняя стоимость упаковки выросла с 633 до 677 рублей. Инфографика © Life.ru / Данные DSM Group

Можно ли на основании этих данных утверждать, что москвичи стали реже заниматься сексом? Нет. Снижение аптечных продаж может быть связано с подорожанием продукции, изменением способов контрацепции или переходом покупателей на маркетплейсы и в другие каналы продаж. Однако сам масштаб сокращения аптечного спроса заслуживает внимания.

Меньше презервативов, больше смазки: как меняется интимное потребление москвичей

Пока аптечный рынок презервативов сокращается, продажи другой категории интимных товаров, напротив, демонстрируют рост.

За десять месяцев 2026 года москвичи приобрели в аптеках более 569 тысяч упаковок гелей-лубрикантов. Это на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на интимную смазку выросли ещё заметнее — на 9%, с 379,6 до 413,8 миллиона рублей.

При этом средняя стоимость упаковки увеличилась всего на 2% — с 712 до 727 рублей.

На фоне сокращения аптечных продаж презервативов спрос на лубриканты в натуральном выражении вырос на 6,8%. Инфографика © Life.ru / Данные DSM Group

Получается, что на фоне двузначного падения продаж презервативов спрос на лубриканты не только сохранился, но и вырос. И этот рост нельзя объяснить одним лишь подорожанием продукции: увеличилось и количество проданных упаковок.

Причины изменения потребительского поведения ещё предстоит выяснить, однако статистика показывает, что московский рынок интимных товаров развивается неоднородно.

От Durex до Sagami: какие презервативы предпочитают москвичи

На столичном аптечном рынке презервативов доминируют два бренда — Durex и Contex. Вместе на них приходится почти 79% продаж в денежном выражении.

Лидером с большим отрывом стал Durex: более половины всех рублей, потраченных на презервативы в московских аптеках, пришлись именно на этот бренд.

Топ-10 брендов презервативов по доле аптечных продаж в рублях:

Почти 79% аптечных продаж презервативов в Москве в денежном выражении приходится на два бренда — Durex и Contex. Инфографика © Life.ru / Данные DSM Group

На третьем месте расположился японский бренд Sagami, известный своими ультратонкими презервативами.

На рынке лубрикантов конкуренция между двумя лидерами гораздо острее. На Durex приходится 40,85% продаж в рублях, на Contex — 38,39%. Третье место занимает Lubrimax с долей 7,23%, четвёртое — Vizit с 5,09%.

Что на самом деле показывает секс-карта Москвы

Интимная география столицы оказалась сложнее стереотипов о ночной жизни центра и спокойствии спальных районов.

Марьино конкурирует с Тверским и Пресненским районами по объёму аптечных продаж презервативов. Люблино выделяется одновременно по аптечному потреблению и предложениям почасовых гостиниц. А общегородская статистика показывает разнонаправленные тенденции: презервативов в аптеках покупают меньше, интимной смазки — больше.

Однако аптечный чек не позволяет узнать, сколько раз человек занимался сексом, где он живёт и где проводит ночь. Поэтому наша карта — прежде всего исследование интимного потребления, а не рейтинг сексуальной активности жителей столицы.

И всё же одна цифра говорит сама за себя: за десять месяцев 2026 года покупатели оставили в московских аптеках почти полтора миллиарда рублей только на презервативы и лубриканты.

Методология исследования

В основу материала легли эксклюзивные данные маркетингового агентства DSM Group об аптечных продажах презервативов и гелей-лубрикантов в Москве за январь — октябрь 2025 и 2026 годов. Районный рейтинг составлен по абсолютному объёму продаж презервативов в денежном выражении за десять месяцев 2026 года. Дополнительно редакция Life.ru изучила открытые данные гостиничных каталогов и архивное исследование Nielsen. Продажи через маркетплейсы, супермаркеты и другие неаптечные каналы в статистику DSM Group, использованную в материале, не входят.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) А что происходит с вашей интимной жизнью в конце 2026 года? 0 🔥 Страсти только набирают обороты. ❤️ Всё стабильно, без резких колебаний. 😴 Секс стал реже, сил хватает только на сон. 💸 С такой инфляцией уже не до романтики.