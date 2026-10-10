«Не надо дразнить!»: В России потребовали запретить секс-шопы

Запретить в России секс-шопы и интернет-продажу интимных товаров предложил исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба. По его мнению, такая продукция развращает молодёжь, поэтому её доступность необходимо ограничить.

«Не надо дразнить сознание детей всякими сексуальными картинками и игрушками!» — заявил общественник на выступлении в пресс-центре НСН.

Он призвал законодателей вмешаться и запретить товары для разнообразия сексуальной жизни, связав их распространение с западным влиянием. Предложенные ограничения должны охватить магазины, сайты и другие способы приобретения подобных изделий.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов также высказался за закрытие секс-шопов в России. Парламентарий назвал их вредными для традиционной семьи и заявил, что они подменяют отношения между супругами.