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Опубликовано 10 октября, 12:56

«Не надо дразнить!»: В России потребовали запретить секс-шопы

Союз отцов России призвал закрыть интим-магазины по всей стране

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Запретить в России секс-шопы и интернет-продажу интимных товаров предложил исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба. По его мнению, такая продукция развращает молодёжь, поэтому её доступность необходимо ограничить.

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«Не надо дразнить сознание детей всякими сексуальными картинками и игрушками!» — заявил общественник на выступлении в пресс-центре НСН.

Он призвал законодателей вмешаться и запретить товары для разнообразия сексуальной жизни, связав их распространение с западным влиянием. Предложенные ограничения должны охватить магазины, сайты и другие способы приобретения подобных изделий.

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Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов также высказался за закрытие секс-шопов в России. Парламентарий назвал их вредными для традиционной семьи и заявил, что они подменяют отношения между супругами.

Больше новостей о социальных инициативах, семье и воспитании детей — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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