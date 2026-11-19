С наступлением ноябрьских холодов россияне стали активнее покупать интимные товары с согревающим эффектом — от вибраторов с подогревом до массажных свечей, специальных гелей и масел. О том, чем покупатели предпочитают согреваться осенью и какие необычные новинки готовят производители, Life.ru рассказал основатель экосистемы «Розовый Кролик» Максимилиан Лапин.

По словам предпринимателя, вибраторы с подогревом существуют на рынке уже как минимум пять лет, однако сейчас интерес к ним вновь растёт. Покупателей привлекают и нестандартные решения. Например, несколько лет назад одна американо-китайская компания представила устройство со встроенной камерой, с которым можно было «играть в гинеколога». Эксперт считает, что подобные необычные модели снова могут заинтересовать публику.

Также производители готовят интимные игрушки со встроенным голосовым помощником и искусственным интеллектом. Партнёры компании уже показали Лапину несколько разрабатываемых устройств, которые реагируют на голосовые команды: их можно включать, выключать и менять интенсивность работы. Предусматриваются и возможности управления через приложение.

«То есть, в принципе, мир идёт в этом направлении, что игрушки также будут роботизированы и будут с максимальным вовлечением ИИ», — объяснил собеседник Life.ru.

В перспективе такие устройства смогут собирать данные и помогать партнёрам лучше понимать происходящее во время близости. Ещё одним интересным направлением Лапин назвал так называемые умные презервативы. Речь идёт об изделиях, способных отслеживать влажность, сухость, бактериальные показатели и другие параметры, связанные с комфортом во время секса. По задумке это должно работать примерно по тому же принципу, что и умные часы, только применительно к интимной жизни.

Среди уже привычных товаров с наступлением холодов резко выросли продажи массажных свечей из натурального воска. Летом их покупают заметно реже, зато осенью и зимой спрос увеличивается. Особенно популярны такие свечи перед Новым годом, когда их нередко выбирают в качестве подарков.

Компания Лапина также разработала собственную линейку массажных свечей с различными ароматами. Получившиеся композиции предприниматель оценил особенно высоко, а спрос оказался настолько большим, что производство не успевает за покупателями.

Очень большие продажи у нас, мы не успеваем их производить даже Максимилиан Лапин основатель Экосистемы «Розовый Кролик»

Ещё один необычный товар, который Лапин выделил среди согревающих средств, — так называемый жидкий вибратор. На самом деле это специальный гель, который после нанесения создаёт ощущение тепла, покалывания и своеобразных вибраций. Его используют на чувствительных участках тела, в том числе на сосках и клиторе. По словам предпринимателя, такой эффект связан с бразильским растением акмеллой, компоненты которого способны вызывать характерные ощущения.

Также с приходом холодов покупатели стали активнее приобретать разогревающие масла. Причём интерес вызывают не только обычные массажные и ароматизированные средства, но и варианты с шиммером, придающим коже блеск. Они создают дополнительное ощущение тепла и подходят для интимных игр.

«Реально можно ими согреваться в какой-то степени», — добавил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, как меняются предпочтения покупателей интимных товаров с возрастом. В частности, среди россиян старше 60 лет вырос спрос на реалистичные игрушки, иногда оснащённые подогревом. А вот покупатели в возрасте 40–60 лет чаще выбирают технологичные устройства с Bluetooth, мобильными приложениями и возможностью дистанционного управления.