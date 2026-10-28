Не баг, а фича: Айтишник через суд «проиндексировал» себе зарплату на 750 тыс. и уволился
Программист из Красноярска отсудил у работодателя почти 750 тысяч рублей
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Программист из Красноярска добился через суд выплаты почти 750 тысяч рублей после того, как работодатель перестал начислять ему премии. Получив деньги, мужчина сразу же уволился. О необычной «самоиндексации» зарплаты пишет Baza.
30-летний Владислав М. трудился дистанционно в компании из Екатеринбурга. Официальный оклад составлял всего 30 тысяч рублей, однако благодаря регулярным поощрениям ежемесячный доход достигал 80 тысяч. Через несколько месяцев руководство неожиданно отменило дополнительные выплаты, а впоследствии начало задерживать и основную зарплату.
Особое недовольство сотрудника вызвало прекращение 30-процентной надбавки. Айтишник решил защищать свои интересы в суде, заявив, что систематические премии фактически превратились в обязательную составляющую заработка. Следовательно, компания не имела права лишать его этих денег по собственному усмотрению.
Во время разбирательства выяснилось, что отдельного положения о премировании в организации не существовало, хотя бонусы перечислялись регулярно. Работодатель пытался объяснить их отмену финансовыми затруднениями, однако суд обратил внимание на важную деталь: без доплат оставили только Владислава.
В результате правосудие оказалось на стороне программиста. Мужчина взыскал почти три четверти миллиона рублей и сразу после получения средств распрощался с работодателем.
Ранее Life.ru сообщал о петербургском электромонтёре, отсудившем у начальства почти 872 тысячи рублей. Сотрудника уволили за многочисленные опоздания, однако суд посчитал применённые дисциплинарные меры чрезмерными. Мужчину восстановили на работе и присудили компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред.