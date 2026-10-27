Уволенный за опоздания электромонтёр отсудил у начальства почти миллион через суд

Петербургский электромонтёр превратил увольнение за систематические опоздания в судебную победу почти на 872 тысячи рублей. Работодатель устал ждать сотрудника по утрам и указал ему на дверь, но в итоге был вынужден вернуть мужчину в штат и компенсировать вынужденный прогул. Подробности дела следуют из определения Третьего кассационного суда.

Анатолий Ильдуганов работал в НИИ телевидения с 2019 года. В феврале и марте 2025-го у него начались проблемы с дисциплиной: мужчина неоднократно появлялся на работе на 30–40 минут позже положенного. Причём уважительных причин у него не было, а от письменных объяснений он отказался.

Начальство взялось за нарушителя всерьёз. За месяц электромонтёр получил замечания за несоблюдение деловой этики и неправильное хранение служебных документов, а также выговор за опоздания. В марте терпение руководства закончилось — Анатолия уволили за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

Однако сотрудник решил бороться за своё место через суд. Первая инстанция поддержала работодателя, зато апелляция встала на сторону электромонтёра. Судьи обратили внимание, что руководство за короткий срок объявило мужчине сразу несколько взысканий, фактически не дав возможности исправиться.

При этом самих нарушений никто не отрицал. Проблема оказалась в другом: работодатель не доказал, что учитывал тяжесть проступков, прежнее поведение сотрудника и его отношение к работе. Апелляция усмотрела в череде наказаний намерение руководства избавиться от работника.

В результате Анатолия восстановили в должности, а с предприятия взыскали 851,6 тысячи рублей за вынужденный прогул и ещё 20 тысяч компенсации морального вреда. Компания попыталась оспорить решение, но кассационный суд 3 августа 2026 года оставил его в силе.

Ранее Life.ru рассказывал о московском «удалёнщике», который отсудил у работодателя почти 4,7 миллиона рублей. Мужчине всего за десять дней успели объявить замечание, выговор и увольнение. Суд признал взыскания незаконными и обязал компанию вернуть сотрудника на работу.