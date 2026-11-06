Домашний сад из экзотических плодов чаще всего упирается в габариты: чтобы начать плодоносить, большинству таких растений нужно сначала вырасти, а места в квартире для этого просто нет. Исключение — цитрусовые, и прежде всего лимоны, рассказал «Москве 24» агроном Владимир Викулов.

Самый простой путь — не возиться с косточкой. При таком способе плодов придётся ждать лет 5–10, а то и больше, да и результат окажется непредсказуемым: сортовые признаки не сохраняются. Вместо вкусного плода легко получить кислую мелочь. Поэтому специалист советует купить саженец.

Среди удачных сортов для дома Викулов выделил «Павловский» и «Мейра». Они компактные и неплохо переносят недостаток света. Правда, если окна выходят на север, без фитолампы не обойтись. А на южной стороне солнце может обжигать растения — там есть смысл слегка притенять.

«Плоды с таких домашних деревьев даже лучше по качеству, чем магазинные, потому что свежие и более ароматные. Очень хорошо в домашних условиях также плодоносят лаймы», — отметил эксперт.

С остальной экзотикой сложнее. Даже самые небольшие бананы вырастают примерно до полутора метров, так что им скорее нужен зимний сад, чем квартира. Ананас тоже разрастается примерно до метра-полутора в диаметре, да ещё и с колючими листьями. Декоративные сорта с розеткой 30–40 сантиметров дают плоды весом 50–100 граммов, и те несъедобные — их можно рассматривать только как украшение.

Финиковая пальма легко прорастает из косточки, но для урожая ей нужно вытянуться, а взрослое дерево имеет крону минимум пять метров в диаметре. К тому же ему требуется много тепла и солнца. Похожие проблемы возникают с папайей и манго.

Поэтому вместо экзотики агроном советует заняться простыми овощными культурами и зеленью. Им достаточно трёхлитрового контейнера, а уход минимальный. Также можно устроить выгонку лука, посадить петрушку или другую зелень — урожай будет заметно ближе, чем от пальмы или банана.