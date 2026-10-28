Расцветали яблони и груши: Тёплая осень может ударить по урожаю фруктов и ягод в 2027 году

Повторное цветение плодовых деревьев и ягодных культур осенью 2026 года может обернуться потерями урожая в следующем году. По данным SHOT, из-за затянувшегося тепла растения вновь распускаются в нескольких регионах России — от Северо-Запада до Урала.

В Астрахани, Петербурге, Краснодаре и Уфе заметили цветущие сирень и акацию, в Армавире — каштаны. В Псковской области распустились груши, примулы и одуванчики. В Челябинской и Оренбургской областях повторно зацвела земляника, местами уже появилась завязь. В Пермском крае также набухли почки жимолости.

Причиной называют продолжительное тепло: по информации канала, в некоторых городах температура почти весь октябрь держалась около плюс 15–20 градусов.

Вместо подготовки к зимнему покою растения расходуют накопленные ресурсы на цветы и молодые побеги. Как объясняют специалисты, на которых ссылается SHOT, при резком похолодании невызревшие побеги могут пострадать, а ослабленные растения — хуже перенести морозы. Повторное осеннее цветение также способно сократить количество цветков весной.

При этом сообщения об отдельных зацветших растениях ещё не позволяют прогнозировать масштабный неурожай по всей стране. Последствия будут зависеть от культуры, состояния деревьев и кустарников, а также дальнейшей погоды.