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Опубликовано 28 октября, 10:34

Расцветали яблони и груши: Тёплая осень может ударить по урожаю фруктов и ягод в 2027 году

SHOT: Повторное цветение осенью может снизить урожай фруктов и ягод в 2027 году

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Повторное цветение плодовых деревьев и ягодных культур осенью 2026 года может обернуться потерями урожая в следующем году. По данным SHOT, из-за затянувшегося тепла растения вновь распускаются в нескольких регионах России — от Северо-Запада до Урала.

В Астрахани, Петербурге, Краснодаре и Уфе заметили цветущие сирень и акацию, в Армавире — каштаны. В Псковской области распустились груши, примулы и одуванчики. В Челябинской и Оренбургской областях повторно зацвела земляника, местами уже появилась завязь. В Пермском крае также набухли почки жимолости.

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Причиной называют продолжительное тепло: по информации канала, в некоторых городах температура почти весь октябрь держалась около плюс 15–20 градусов.

Вместо подготовки к зимнему покою растения расходуют накопленные ресурсы на цветы и молодые побеги. Как объясняют специалисты, на которых ссылается SHOT, при резком похолодании невызревшие побеги могут пострадать, а ослабленные растения — хуже перенести морозы. Повторное осеннее цветение также способно сократить количество цветков весной.

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При этом сообщения об отдельных зацветших растениях ещё не позволяют прогнозировать масштабный неурожай по всей стране. Последствия будут зависеть от культуры, состояния деревьев и кустарников, а также дальнейшей погоды.

Ранее в подмосковной Коломне заметили цветущие одуванчики в первые выходные октября. Жёлтые цветы появились уже на фоне осенней погоды.

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Александра Вишнякова
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