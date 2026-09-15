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Опубликовано 15 сентября, 12:44

Не берут ни мины, ни взрывчатка: Боец рассказал, как ВС РФ вскрывают бетонные блиндажи ВСУ

Боец «Южной» рассказал, как штурмовики пробивают бетонные блиндажи ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские штурмовики на Славянско-Краматорском направлении используют вентиляционные каналы, чтобы пробиваться внутрь укреплённых бетонных блиндажей ВСУ. Об этом рассказал помощник командира батальона 242-го гвардейского мотострелкового полка «Южной» группировки войск по огневому поражению с позывным Федя.

«При продвижении постоянно сталкиваемся с тем, что блиндажи всё лучше и лучше укрепляются. У противника они уже идут зацементированы. Бывали такие моменты, что вся полоса зацементирована, туда зайти только два входа, и всё. Тэмками не пробиваешь, взрывчаткой не пробиваешь», — рассказал Федя на видео Минобороны России.

В одном из таких случаев штурмовики обнаружили вентиляцию и использовали её как слабое место укрепления. По словам помощника комбата, даже полностью заглублённые бетонные позиции можно обнаруживать по тепловым признакам.

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Ранее Life.ru рассказывал, как подразделения «Южной» группировки за сутки уничтожили два блиндажа ВСУ. Тогда удары наносились на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях, а вместе с укреплениями были поражены пункты управления беспилотниками и средства связи. По данным группировки, огневое воздействие велось по позициям, где укрывался личный состав противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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