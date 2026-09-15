Не берут ни мины, ни взрывчатка: Боец рассказал, как ВС РФ вскрывают бетонные блиндажи ВСУ

Российские штурмовики на Славянско-Краматорском направлении используют вентиляционные каналы, чтобы пробиваться внутрь укреплённых бетонных блиндажей ВСУ. Об этом рассказал помощник командира батальона 242-го гвардейского мотострелкового полка «Южной» группировки войск по огневому поражению с позывным Федя.

«При продвижении постоянно сталкиваемся с тем, что блиндажи всё лучше и лучше укрепляются. У противника они уже идут зацементированы. Бывали такие моменты, что вся полоса зацементирована, туда зайти только два входа, и всё. Тэмками не пробиваешь, взрывчаткой не пробиваешь», — рассказал Федя на видео Минобороны России.

В одном из таких случаев штурмовики обнаружили вентиляцию и использовали её как слабое место укрепления. По словам помощника комбата, даже полностью заглублённые бетонные позиции можно обнаруживать по тепловым признакам.

Ранее Life.ru рассказывал, как подразделения «Южной» группировки за сутки уничтожили два блиндажа ВСУ. Тогда удары наносились на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях, а вместе с укреплениями были поражены пункты управления беспилотниками и средства связи. По данным группировки, огневое воздействие велось по позициям, где укрывался личный состав противника.