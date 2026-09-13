Не больше полугода в связке: что изменится в правилах работы фрилансеров на платформах с октября

С 1 октября для самозанятых, работающих через цифровые платформы, вводятся новые правила взаимодействия с заказчиками. Они призваны не допустить подмены постоянной занятости сотрудничеством с исполнителем в статусе самозанятого, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Одним из ключевых ограничений станет продолжительность работы на одного заказчика. По новым критериям, если исполнитель работает с ним более 60 часов ежемесячно на протяжении шести месяцев подряд, платформа должна прекратить выдачу новых заказов в этой связке.

«Лимит 60 часов для одного работодателя — это, конечно, история хорошая, но мы должны понимать, что здесь будет возможность просто взаимодействовать через разные платформы», — отметил Сафонов.

Эксперт считает, что ограничение может снизить риск маскировки обычных трудовых отношений под самозанятость. Однако полностью исключить обход правил не получится: исполнитель может работать через несколько сервисов либо договариваться с заказчиком напрямую.

Новые нормы распространяются на широкий круг сфер — от строительства и складской деятельности до торговли, образования и разработки программного обеспечения. Речь идёт о случаях, когда человек фактически трудится как штатный сотрудник, но оформлен иначе.

Закон также предусматривает дополнительные гарантии для исполнителей. В частности, платформы должны раскрывать принципы работы алгоритмов, влияющих на рейтинг и доход, а в отдельных случаях запрещается штрафовать за отказ от заказа.

«В этом законе есть очень много позитива в отношении тех, кто пользуется таким моментом», — сказал эксперт.

При этом конкретные механизмы некоторых льгот платформы смогут определять самостоятельно. Окончательные последствия реформы, по оценке Сафонова, станут понятны после начала практического применения новых норм.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о новых критериях платформенной занятости и лимите в 60 часов: правила должны помочь отличать разовые заказы от фактической постоянной работы одного человека на компанию