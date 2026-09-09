«Не бойся боли»: Психолог объяснила, почему шрамы — это не поражение, а билет в новую жизнь

В моменты разрыва отношений, потери работы или возрастных потрясений человеку часто кажется, что привычный мир безвозвратно гибнет. Психолог Юлия Белкина в беседе с Радио 1 подчеркнула: подобные «шрамы» — не фиаско, а возможность для качественного перехода на следующий этап.

Ключевая ошибка многих людей заключается в стремлении избежать болезненных ощущений. Вместо проживания эмоций индивид пытается законсервировать текущее положение, совершая попытки удержать устаревшие форматы работы или быта. По мнению эксперта, «в моменты глубочайшего отчаяния нам часто кажется, что мы зашли в тупик».

Специалист предостерегает от ложного компромисса, когда вместо проработки внутренних конфликтов человек просто заглушает их медикаментозно.

«Это обман», — утверждает психолог. Она добавляет, что игнорирование необходимости отпустить отжившее мешает психике адаптироваться, найти новые смыслы и установить актуальные границы.

Важно различать временную паузу для восстановления сил и банальное бегство от реальности. Истинное исцеление стартует в тот момент, когда личность находит в себе смелость открыто признать: «Это больше не моё». Это признание становится точкой отсчета для изменений.

Главной опорой в подобный период выступает предельная честность с самой собой. Белкина советует позволить кризису пройти через сознание, словно урагану, не пытаясь слиться с разрушительными последствиями. При отсутствии внутренних ресурсов для преодоления трудностей в одиночку, стоит найти «своего» человека, готового оказать поддержку без оценок и пустых гарантий.

Ранее психолог объяснил, почему людей с нарциссическими чертами личности часто неправильно воспринимают окружающие. По словам специалиста, за внешней уверенностью нередко скрываются глубокая внутренняя неуверенность и травматичный опыт. При этом понимание причин такого поведения не означает, что человек должен терпеть нарушение своих личных границ.