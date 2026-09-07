Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 15:04

«Заморозить» боль не получится: Психолог объяснила, почему кризис необходим для успеха

Психолог Белкина: Культ комфорта мешает психике развиваться и проходить кризисы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Психолог Юлия Белкина назвала главную опасность современности — стремление избегать любой боли и дискомфорта. По её словам, это мешает психике проходить необходимые этапы развития.

«То, что увидено, уже не развидеть, и нельзя быть «беременной наполовину». Если психика вошла в кризис, то это очередной период развития, и обратно развернуть процесс уже не получится», — сказала она в беседе с «Радио 1».

Вместо того чтобы прожить кризис и выйти на новый уровень, человек пытается «заморозить» изменения.

«Нам из каждого утюга кричат о том, что боли быть не должно. Любого дискомфорта надо избегать. Если тебе больно — «срочно иди и заглуши», если ты грустный — «с тобой что-то не так»», — сказала психолог.

Психолог подчеркнула, что кризис — это не поломка, а перезагрузка системы, дающая возможность пересмотреть старые сценарии и осознать необходимость смены работы, окружения или ценностей. Она добавила, что новая жизнь требует оплаты прожитой старой боли, и отметила, что современный мир создал культ комфорта.

«Чернющая пустота»: Психолог объяснил, что скрывается за громкими заявлениями нарциссов
«Чернющая пустота»: Психолог объяснил, что скрывается за громкими заявлениями нарциссов

Ранее нейропсихолог объяснила, что лень — это «могу, но не хочу» из-за скуки, а депрессия — «очень хочу, но не могу» или апатия, требующая помощи врача. Она предупредила об опасности самостоятельной диагностики, так как депрессия — серьёзное состояние, часто сопровождающееся другими расстройствами.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar