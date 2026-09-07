«Заморозить» боль не получится: Психолог объяснила, почему кризис необходим для успеха

Психолог Юлия Белкина назвала главную опасность современности — стремление избегать любой боли и дискомфорта. По её словам, это мешает психике проходить необходимые этапы развития.

«То, что увидено, уже не развидеть, и нельзя быть «беременной наполовину». Если психика вошла в кризис, то это очередной период развития, и обратно развернуть процесс уже не получится», — сказала она в беседе с «Радио 1».

Вместо того чтобы прожить кризис и выйти на новый уровень, человек пытается «заморозить» изменения.

«Нам из каждого утюга кричат о том, что боли быть не должно. Любого дискомфорта надо избегать. Если тебе больно — «срочно иди и заглуши», если ты грустный — «с тобой что-то не так»», — сказала психолог.

Психолог подчеркнула, что кризис — это не поломка, а перезагрузка системы, дающая возможность пересмотреть старые сценарии и осознать необходимость смены работы, окружения или ценностей. Она добавила, что новая жизнь требует оплаты прожитой старой боли, и отметила, что современный мир создал культ комфорта.

Ранее нейропсихолог объяснила, что лень — это «могу, но не хочу» из-за скуки, а депрессия — «очень хочу, но не могу» или апатия, требующая помощи врача. Она предупредила об опасности самостоятельной диагностики, так как депрессия — серьёзное состояние, часто сопровождающееся другими расстройствами.