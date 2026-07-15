Затяжное «не хочу» и хроническое «не могу»: Как отличить лень от депрессии

Иногда за привычным желанием отложить дела может скрываться не отсутствие мотивации, а серьёзное состояние, требующее помощи специалиста. В День русской лени, который отмечается 15 июля, нейропсихолог и клинический психолог Ирина Коржаева рассказала Life.ru, по каким признакам можно отличить обычную лень от депрессии и почему опасно ставить себе диагноз самостоятельно.

Депрессия — это медицинский диагноз, который может поставить только врач. Это не просто плохое настроение или временная грусть, а серьёзное состояние, при котором человеку необходима профессиональная помощь. Кроме того, депрессия нередко сопровождается другими расстройствами, а некоторые состояния могут напоминать её по симптомам, хотя таковыми не являются.

Лень — это нежелание, когда «могу, но не хочу». Депрессия — это когда «очень хочу, но не могу». Или даже хотеть не могу. Ирина Коржаева Нейропсихолог и клинический психолог

По словам специалиста, при лени человеку обычно не хочется тратить силы на конкретное действие, потому что оно кажется скучным или неважным. Ключевое слово здесь — «скучно». При депрессии же проблема гораздо глубже: человек может утратить способность получать удовольствие, мечтать о будущем и восстанавливаться даже после полноценного отдыха. Главным признаком такого состояния становится апатия.

Чтобы разобраться в своём состоянии, эксперт советует честно ответить себе на несколько вопросов: сможете ли вы выполнить задачу, если действительно захотите; становится ли легче после отдыха; радуют ли прежние увлечения; мечтаете ли вы о будущем; не изменились ли сон и аппетит.

«Если отрицательный ответ прозвучал больше чем на два вопроса — это веский повод обратиться к врачу», — отметила Коржаева.

Психолог подчеркнула, что депрессия далеко не всегда заметна окружающим. Человек может улыбаться, работать и производить впечатление жизнерадостного, но при этом испытывать сильнейшее внутреннее истощение и ощущение невозможности справиться даже с простыми повседневными задачами.

«Опасность в том, что человек может искренне считать себя просто ленивым, заставлять себя через силу что-то делать и корить себя за неудачи. А в это время разрушать себя до основания», — предупредила психолог.

Коржаева добавила, что похожие симптомы могут возникать и по другим причинам — например, из-за дефицита витаминов и микроэлементов или гормональных нарушений. Поэтому при длительной апатии важно не обвинять себя в лени, а обратиться к врачу. Только специалист сможет установить причину такого состояния и при необходимости назначить лечение.

Ранее психолог объяснил, почему людей с нарциссическими чертами личности часто неправильно воспринимают окружающие. По словам специалиста, за внешней уверенностью нередко скрываются глубокая внутренняя неуверенность и травматичный опыт. При этом понимание причин такого поведения не означает, что человек должен терпеть нарушение своих личных границ.