Затяжное «не хочу» и хроническое «не могу»: Как отличить лень от депрессии
Психолог назвала признаки, которые помогают отличить лень от депрессии
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Иногда за привычным желанием отложить дела может скрываться не отсутствие мотивации, а серьёзное состояние, требующее помощи специалиста. В День русской лени, который отмечается 15 июля, нейропсихолог и клинический психолог Ирина Коржаева рассказала Life.ru, по каким признакам можно отличить обычную лень от депрессии и почему опасно ставить себе диагноз самостоятельно.
Депрессия — это медицинский диагноз, который может поставить только врач. Это не просто плохое настроение или временная грусть, а серьёзное состояние, при котором человеку необходима профессиональная помощь. Кроме того, депрессия нередко сопровождается другими расстройствами, а некоторые состояния могут напоминать её по симптомам, хотя таковыми не являются.
Лень — это нежелание, когда «могу, но не хочу». Депрессия — это когда «очень хочу, но не могу». Или даже хотеть не могу.
По словам специалиста, при лени человеку обычно не хочется тратить силы на конкретное действие, потому что оно кажется скучным или неважным. Ключевое слово здесь — «скучно». При депрессии же проблема гораздо глубже: человек может утратить способность получать удовольствие, мечтать о будущем и восстанавливаться даже после полноценного отдыха. Главным признаком такого состояния становится апатия.
Чтобы разобраться в своём состоянии, эксперт советует честно ответить себе на несколько вопросов: сможете ли вы выполнить задачу, если действительно захотите; становится ли легче после отдыха; радуют ли прежние увлечения; мечтаете ли вы о будущем; не изменились ли сон и аппетит.
«Если отрицательный ответ прозвучал больше чем на два вопроса — это веский повод обратиться к врачу», — отметила Коржаева.
Психолог подчеркнула, что депрессия далеко не всегда заметна окружающим. Человек может улыбаться, работать и производить впечатление жизнерадостного, но при этом испытывать сильнейшее внутреннее истощение и ощущение невозможности справиться даже с простыми повседневными задачами.
«Опасность в том, что человек может искренне считать себя просто ленивым, заставлять себя через силу что-то делать и корить себя за неудачи. А в это время разрушать себя до основания», — предупредила психолог.
Коржаева добавила, что похожие симптомы могут возникать и по другим причинам — например, из-за дефицита витаминов и микроэлементов или гормональных нарушений. Поэтому при длительной апатии важно не обвинять себя в лени, а обратиться к врачу. Только специалист сможет установить причину такого состояния и при необходимости назначить лечение.
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