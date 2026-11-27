Пользователь соцсети X под ником solgryn своим советом не дружить с русскими невольно спровоцировал нашествие любителей отечественных мемов. Под его публикацией появилось уже более 2,4 тысячи комментариев, а число просмотров приблизилось к четырём миллионам.

«Не дружите с русскими, они начнут присылать вам всякую непонятную ерунду», — написал автор поста 25 ноября.

Русскоязычные пользователи восприняли предупреждение как приглашение к действию. В комментариях появились абсурдные картинки, шутки с игрой слов и отсылками к отечественной поп-культуре. В ход пошли фотографии молодого Тимати, танцующая упаковка майонеза и созданные нейросетями изображения Эльвиры Набиуллиной в образе аниме-персонажа.

К обсуждению подключились и англоязычные пользователи. Один из них с юмором заметил, что русские, прочитавшие публикацию, моментально восприняли её как вызов. Его комментарий собрал более десяти тысяч отметок «Нравится».