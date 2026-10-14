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Опубликовано 14 октября, 11:41

«Не буду колебаться»: Премьер Японии пригрозила главе Минсельхоза отставкой из-за скандала

Премьер Японии допустила отставку министра сельского хозяйства из-за скандала

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила отставку министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кадзуо Яну из-за скандала после выборов. Глава правительства заявила об этом на слушаниях бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Поводом стали сообщения о том, что министр якобы угрожал сокращением государственных ассигнований органам местного самоуправления, не поддержавшим его на последних всеобщих выборах. Такаити назвала подобные заявления крайне неуместными и нелепыми, если информация о них соответствует действительности.

«Я хорошенько подумаю, может ли этот человек заниматься административной деятельностью», — сказала премьер.

Она также подчеркнула, что готова принимать кадровые решения в зависимости от результатов проверки.

Отдельно Такаити предупредила о возможных последствиях, если подтвердится нарушение избирательного законодательства. По её словам, правительство не станет колебаться с кадровыми мерами в таком случае.

Яну также подозревают в незаконной поддержке своих сторонников во время выборов. В частности, речь идёт о возможном предоставлении им бесплатных автобусов для передвижения.

Премьер подчеркнула, что окончательное решение будет зависеть от того, подтвердятся ли предъявляемые министру претензии. Ситуация вокруг главы Минсельхоза продолжает рассматриваться японскими властями.

Высказывание министра Кикавады о Курилах спровоцировало скандал в Японии
Высказывание министра Кикавады о Курилах спровоцировало скандал в Японии

Ранее в Японии прогремел другой скандал — в мае 2025 года Life.ru писал, что министр сельского хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после скандала из-за его высказываний о рисе. Рост стоимости риса серьёзно беспокоил японские власти и потребителей. Правительство страны впервые в мирное время решило выпустить на рынок рис из государственных резервов, чтобы увеличить предложение и сдержать рост цен. Сам скандал получил широкий общественный резонанс именно из-за контраста между словами министра и положением обычных покупателей. Это заявил, что сам никогда не покупал рис, поскольку сторонники регулярно дарили ему крупные объёмы продукта, после чего подвергся критике со стороны политиков и собственной супруги.

Больше новостей об отношениях России и Японии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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