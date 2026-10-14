«Не буду колебаться»: Премьер Японии пригрозила главе Минсельхоза отставкой из-за скандала

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила отставку министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кадзуо Яну из-за скандала после выборов. Глава правительства заявила об этом на слушаниях бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Поводом стали сообщения о том, что министр якобы угрожал сокращением государственных ассигнований органам местного самоуправления, не поддержавшим его на последних всеобщих выборах. Такаити назвала подобные заявления крайне неуместными и нелепыми, если информация о них соответствует действительности.

«Я хорошенько подумаю, может ли этот человек заниматься административной деятельностью», — сказала премьер.

Она также подчеркнула, что готова принимать кадровые решения в зависимости от результатов проверки.

Отдельно Такаити предупредила о возможных последствиях, если подтвердится нарушение избирательного законодательства. По её словам, правительство не станет колебаться с кадровыми мерами в таком случае.

Яну также подозревают в незаконной поддержке своих сторонников во время выборов. В частности, речь идёт о возможном предоставлении им бесплатных автобусов для передвижения.

Премьер подчеркнула, что окончательное решение будет зависеть от того, подтвердятся ли предъявляемые министру претензии. Ситуация вокруг главы Минсельхоза продолжает рассматриваться японскими властями.

Ранее в Японии прогремел другой скандал — в мае 2025 года Life.ru писал, что министр сельского хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после скандала из-за его высказываний о рисе. Рост стоимости риса серьёзно беспокоил японские власти и потребителей. Правительство страны впервые в мирное время решило выпустить на рынок рис из государственных резервов, чтобы увеличить предложение и сдержать рост цен. Сам скандал получил широкий общественный резонанс именно из-за контраста между словами министра и положением обычных покупателей. Это заявил, что сам никогда не покупал рис, поскольку сторонники регулярно дарили ему крупные объёмы продукта, после чего подвергся критике со стороны политиков и собственной супруги.