Французский производитель алкогольных напитков Rémy Cointreau намерен сократить от 12% до 15% сотрудников по всему миру. Компания рассчитывает таким образом снизить расходы и повысить рентабельность, сообщает газета Le Figaro.

Сокращения затронут до 14% персонала во Франции и до 16% в остальных странах. По состоянию на март 2026 года в компании работали около 1800 человек. Без работы могут остаться до 270 сотрудников. Во Франции уже действует программа добровольного увольнения с выплатой компенсаций.

Согласно финансовому отчёту компании, её чистая прибыль за первое полугодие 2026–2027 финансового года сократилась на 9,8% — до €57 млн. При этом выручка выросла на 4,4% и достигла €510,9 млн.

В последние годы финансовые показатели группы во многом зависели от торговых противоречий между Евросоюзом, США и Китаем. Теперь руководство Rémy Cointreau рассчитывает расширить присутствие на африканском рынке и привлечь новых покупателей в Соединённых Штатах.

Компания Rémy Cointreau появилась в 1991 году в результате слияния коньячного дома Rémy Martin и производителя ликёров Cointreau. В портфель группы входят коньяки Rémy Martin и Louis XIII, ликёр Cointreau, ром Mount Gay, бренди St-Rémy и Metaxa, а также джин The Botanist.

Ранее сообщалось, что в России повысили таможенные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с 20% до 35%. Минимальный сбор вырос с трёх до пяти евро за литр. Новые ставки будут действовать до конца 2027 года.