Во Львове около 20 мужчин в масках избили историка и ветерана ВСУ Владислава Стародубцева, собиравшегося прочитать лекцию о местном левом движении. О происшествии сообщила культурная организация INDEX.

Во Львове историка и ветерана ВСУ избили перед лекцией о социализме. Видео © Telegram / Страна.ua

По словам пострадавшего, неизвестные поджидали его у входа в помещение, где должно было состояться мероприятие. Они потребовали отказаться от выступления и покинуть город, заявив, что таким, как он, здесь не рады. После этого Стародубцева избили и попытались заставить извиниться за свои взгляды.

Мужчина обратился в полицию. Личности большинства участников конфликта пока остаются неизвестными, однако журналисты опознали среди них Игоря Шолтыса, также служившего в украинской армии. Не исключается, что к произошедшему причастны представители праворадикальных движений, однако подтверждения этой версии пока нет.

Сам Стародубцев заключил годичный контракт с ВСУ в возрасте 22 лет. Военную службу он завершил в апреле 2026 года, после чего продолжил заниматься историческими исследованиями. В INDEX осудили произошедшее и потребовали расследования.

Ранее сообщалось, что мэр Вольногорска Днепропетровской области подвергся нападению и получил телесные повреждения. Инцидент произошёл в помещении городской администрации. По предварительным данным, там вспыхнул конфликт, в ходе которого пострадал чиновник. Правоохранители открыли уголовное производство. Речь идёт о статье, предусматривающей ответственность за умышленное нанесение побоев либо лёгких или средней тяжести телесных повреждений должностному лицу при исполнении обязанностей.