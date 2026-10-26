Не дали Нобелевскую премию — получили оскорбления: Норвегия ответила разгневанному Трампу

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде ответил президенту США Дональду Трампу, который назвал страну помойкой из-за того, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. Министр напомнил американскому лидеру, что норвежское правительство не влияет на решения Нобелевского комитета. Его слова приводит телерадиокомпания NRK.

«Он прекрасно знает, что Нобелевский комитет независим. Мы об этом напоминали, если кто-то интересуется, и это по-прежнему так», — подчеркнул Эйде.

Поводом для реакции стали заявления Трампа на митинге в американском штате Мичиган 25 октября. Президент США вновь выразил недовольство тем, что остался без Нобелевской премии мира, и резко высказался в адрес Норвегии.

Американский лидер назвал страну отстоем и помойкой. При этом он связал своё отношение к Норвегии с решением не присуждать ему награду, несмотря на его собственные заявления об урегулировании международных конфликтов.

Нобелевская премия мира вручается в Осло, однако решение о выборе лауреата принимает независимый Норвежский нобелевский комитет. Его деятельность не подчиняется правительству страны.

Трамп и ранее публично критиковал решение о присуждении премии мира за 2026 год. Американский президент считает, что его дипломатические усилия заслуживают международного признания.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал Норвегию помойкой из-за Нобелевской премии мира. Выступая перед сторонниками в Мичигане, глава Белого дома также заявил, что потерял интерес к стране после решения Нобелевского комитета.