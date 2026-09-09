Не дали выгулять собаку — вернулся с бензином: Злопамятный омич поджёг дверь школы-интерната

В Омске задержали 45-летнего местного жителя после возгорания входной двери школы-интерната. По данным регионального УМВД, причиной поступка стала обида из-за запрета гулять с собакой на территории учреждения.

В Омске задержали мужчину за поджог двери школы-интерната. Видео © VK /Управление МВД России по Омской области

Инцидент произошёл на улице 21-й Амурской. Накануне вечером мужчина выпил бутылку коньяка и отправился на прогулку с питомцем. Во дворе учебного заведения сторож попросила его уйти. Такое требование возмутило владельца пса.

Ночью задержанный вернулся к зданию уже с бензином. Горючей жидкостью он воспользовался для поджога входа. После сообщения о случившемся полицейские установили личность подозреваемого и нашли его на той же улице.

«Сотрудники ОП № 11 УМВД России по городу Омску выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают сумму причиненного ущерба. Назначены физико-химическая, трасологическая и дактилоскопическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Отдельно на местного жителя составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Основанием стали нецензурная брань во время разговора со сторожем и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Сам эпизод с возгоранием пока оценивается в рамках проверки.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный дважды за три дня поджёг дверь квартиры, в которой находились дети. Инцидент произошёл в жилом доме на улице Пестеля. В помещении в этот момент были двое несовершеннолетних. Пламя удалось потушить до прибытия пожарных. По словам соседки, это уже второе нападение на данную квартиру. Первый поджог случился 30 августа, тогда сгорела тамбурная дверь, и её пришлось демонтировать.