В Москве 26-летний мужчина решил вспомнить студенческие годы, но вместо спокойного возвращения в университет устроил скандал с угрозами преподавателям и охране. Нарушителя пришлось задерживать сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Задержание дебошира в одном из столичных вузов. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

Инцидент произошёл в учебном заведении на улице Стромынка. Мужчина зашёл в аудиторию, начал курить, громко ругаться матом и провоцировать конфликты с педагогами. Когда в ситуацию вмешалась охрана, посетитель стал угрожать сотрудникам физической расправой. Аналогичные угрозы услышал и один из преподавателей.

Опасаясь за безопасность персонала, администрация университета нажала тревожную кнопку. На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Правоохранители задержали дебошира, которым оказался 26-летний уроженец Саратовской области. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На опубликованном Росгвардией видео задержанный объяснил своё появление в вузе ностальгией. При этом причины агрессивного поведения он не уточнил. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

«Не дай бог вы мне попадётесь на улице! <...> Прямая [угроза]!», — сказал мужчина, обращаясь к охраннику.