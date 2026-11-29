В городе Балабанове Калужской области школьники потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Сотрудники полиции уже установили личности несовершеннолетних, сообщает телеграм-канал «ЧП Балабаново».

В Балабанове школьники потушили Вечный огонь снегом. Видео © Telegram / ЧП Балабаново

Инцидент произошёл в сквере Победы. Проходившие мимо мемориала дети принялись бросать снег в пламя, пока оно полностью не погасло.

Вычислить участников происшествия удалось благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения. Сейчас правоохранители выясняют мотивы поступка школьников.