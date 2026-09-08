Зажёг сигарету — потушил совесть: калининградец прикурил от Вечного огня на братской могиле

Шестидесятилетний житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела после инцидента на мемориале в честь советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга. Мужчина прикурил от Вечного огня. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

В Калининграде завели дело на мужчину за осквернение воинского мемориала. Видео © Telegram / Калининградский Следком

Инцидент произошёл днём 6 сентября на территории мемориального комплекса на улице Комсомольской. Следователи квалифицировали действия калининградца как надругательство над надмогильным сооружением. Личность нарушителя удалось установить благодаря записям камер системы «Безопасный город». После этого сотрудники полиции оперативно нашли подозреваемого.

Мемориал расположен на братской могиле советских военнослужащих, погибших во время штурма Кёнигсберга. Комплекс имеет статус объекта культурного наследия муниципального значения. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 244 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по делу.

Ранее инцидент произошёл у Мемориала участникам Второй мировой войны на Национальной аллее в Вашингтоне. На одном из сооружений появились надписи и следы красной краски, а в фонтан неизвестные добавили мыло — вода покрылась пеной. К месту происшествия прибыли сотрудники Полиции парков США. Правоохранители начали расследование и занялись установлением причастных к вандализму.