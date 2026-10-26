«Не девочка трендов»: Певица Жасмин рассказала, почему не гонится за модой

Певица Жасмин призналась, что совершенно не интересуется модными трендами и предпочитает выбирать образы по собственному вкусу. Вместо погони за популярными веяниями артистка делает ставку на красоту, изысканность и роскошь. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Жасмин — о выборе образов. Видео © Пятый канал

«Ой, честно, меня это абсолютно не интересует, я не девочка трендов, я девочка-красота, изысканность и роскошество», — призналась исполнительница.

Жасмин также дала понять, что не собирается экспериментировать с модными накладными элементами ради эффектного внешнего вида. По мнению певицы, подобные приёмы больше подходят тем, кто хочет что-то скрыть или добавить в свою внешность.

Сама артистка предпочитает оставаться верной привычной эстетике и не считает необходимым подстраиваться под постоянно меняющиеся тенденции. Для неё важнее собственное представление о красоте, чем очередная модная новинка.

При этом Жасмин продолжает пробовать себя в новых творческих направлениях. Недавно певица дебютировала в полнометражном кино, снявшись в спортивной драме «Тренировка гнева» вместе с Еленой Яковлевой и Сергеем Гармашем.