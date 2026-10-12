«Я иногда сама у неё учусь»: Жасмин — о музыкальной карьере 14-летней дочери Маргариты

14-летняя Маргарита, дочь певицы Жасмин, уже не раз выходила на сцену вместе с мамой. Но её путь в музыке — не просто наследство. Девочка окончила музыкальную школу имени Гнесиных с отличием по классу фортепиано и планирует продолжать образование. Об этом Жасмин рассказала Леди Mail.

По словам артистки, дочь серьёзно увлечена музыкой и хочет поступать в училище, а затем, возможно, в консерваторию. При этом Маргарита уже выпускает свои песни, снимает ролики и делает коллаборации. Жасмин призналась, что иногда сама учится у дочери.

«Она очень хорошо чувствует, что интересно её поколению», — пояснила певица.

По её словам, у Маргариты своё видение и вкус, и это важно не подавлять. Мама старается не навязывать, какой артисткой должна быть дочь, а помочь найти свой путь. Заранее Жасмин понимала: найдутся те, кто скажет, что Маргарите всё досталось легко.

«Ты можешь только своим трудом доказать, на что ты способна», — приводит она свои слова дочери. По мнению певицы, фамилия может открыть дверь, но дальше нужно доказать, что ты достоин за ней находиться.

Искусственно создавать карьеру дочери Жасмин не хочет. Пусть учится, работает, развивается и сама завоёвывает зрителя, считает она. А хейт Маргарита уже научилась воспринимать спокойно. Сама Жасмин переживает сильнее.

«Когда пишут что-то неприятное о моём ребёнке, во мне сразу просыпается настоящая львица», — призналась она. Но дочери советует не тратить энергию на тех, кто хочет задеть. Лучше направить её на музыку и работу.

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