«Я плохой дедушка»: Виктор Дробыш признался, что почти не уделяет времени 5 внукам

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в шутку назвал себя плохим дедушкой, признавшись, что из-за постоянной работы практически не уделяет времени пятерым внукам. В интервью РИА «Новости» музыкант объяснил, почему не стремится участвовать в повседневных заботах о младших членах семьи.

По словам артиста, плотный профессиональный график оставляет ему слишком мало свободных часов. Иногда занятость оказывается настолько высокой, что времени не хватает даже на собственных детей. Именно поэтому Дробыш с иронией оценивает свою роль в жизни подрастающего поколения.

При этом продюсер подчеркнул, что любит родных и не испытывает к ним равнодушия. Однако ежедневное воспитание он считает прежде всего обязанностью родителей. Самому музыканту не близки постоянные хлопоты, связанные с детскими садами, школами и другими бытовыми вопросами.

Сейчас у композитора пятеро внуков. При этом он дважды становился отцом в каждом из двух браков. От первой супруги, поэтессы и продюсера Елены Стюф, у него родились сыновья Валерий и Иван, которые впоследствии тоже выбрали музыкальную карьеру.

С Еленой артист прожил с 1986 по 2004 год. Спустя три года он познакомился с Татьяной Нусиновой, ставшей его второй женой. В этом союзе появились дочь Лидия и сын Даниил.

Несмотря на большую семью, Дробыш не собирается изображать образцового дедушку, готового посвящать всё время воспитанию малышей. При этом он отдельно подчеркнул, что нежелание заниматься семейной рутиной никак не связано с отсутствием любви к близким.

Ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал о развитии российской эстрады, роли соцсетей в карьере артистов и своём отношении к патриотическим песням, а также поделился мнением о современных исполнителях. По его словам, раньше музыкальная индустрия развивалась в сторону усложнения композиций, а сегодня заметен тренд на упрощение.