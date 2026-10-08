«Не готовы»: Жена Юры Борисова раскрыла, почему их дочери не снимаются в кино

Дочери Юры Борисова и Анны Шевчук уже получали предложения попробовать себя в кино, однако родители пока не готовы отпускать их на съёмки. Об этом жена Борисова рассказала корреспонденту Кино Mail во время фестиваля «Маяк» в Геленджике.

По словам Шевчук, они с супругом ещё не пришли к общему решению относительно актёрского будущего Марфы и Акулины. Поэтому девочки пока не появляются на экране, несмотря на интерес со стороны кинематографистов. При этом сама Анна не стремится поскорее вовлечь дочерей в профессию.

Отвечая на вопрос о желании детей сниматься, артистка призналась, что не знает, насколько им самим интересна такая перспектива. Она также объяснила, что и родители пока не определились со своим отношением к подобным предложениям. Обсуждение состоялось после показа новой драмы «Ваня», в которой супруги сыграли вместе.

Режиссёр картины Клавдия Коршунова уточнила, что подходящих ролей для Марфы и Акулины в проекте не нашлось. Однако она приглашала Шевчук взять девочек с собой на площадку. По словам постановщицы, в съёмках участвовали дети других членов команды, включая её собственных и ребёнка исполнительного продюсера.