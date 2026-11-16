Телеведущая и блогерша Виктория Боня показала подписчикам, как выглядит её тело после косметологической процедуры эндолифт. Шокирующими кадрами звезда поделилась в социальных сетях.

Виктория Боня показала последствия лазерного омоложения тела. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Боня решила прибегнуть к лазерной методике, которая применяется для подтяжки кожи и уменьшения локальных жировых отложений. Процедура предполагает воздействие лазерной энергии на ткани через тонкое оптоволокно, вводимое под кожу.

После вмешательства телеведущая продемонстрировала результаты подписчикам — её бёдра и ягодицы покрыты синяками. Эндолифт относится к малоинвазивным косметологическим методикам. После неё возможны отёки, покраснения и синяки.

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