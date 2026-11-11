Московский областной суд постановил взыскать почти 2,6 миллиона рублей с петербургской клиники «Институт красоты Галактика» в пользу пациентки, пострадавшей после пластических операций. Об этом ТАСС сообщил адвокат женщины Алексей Михальчик, уточнив, что добиться компенсации удалось после обжалования первоначального судебного решения.

Поводом для разбирательства стали эстетические и функциональные нарушения, которые, по утверждению пациентки, возникли после нескольких хирургических вмешательств. Женщина потребовала вернуть деньги за медицинские услуги и возместить убытки, однако клиника отказалась удовлетворить её претензии добровольно.

Первоначально Домодедовский городской суд присудил пациентке только компенсацию морального вреда и штраф, отклонив остальные требования. Её представители обжаловали решение, обратив внимание на недостатки первой судебно-медицинской экспертизы: специалисты составили заключение, даже не осмотрев женщину лично.

В ходе повторного разбирательства назначили новую комплексную экспертизу. Она выявила недостатки при проведении ринопластики, пластики верхней губы и операции на нижней челюсти. Эксперты также оценили последствия вмешательств и расходы на их исправление. На основании новых материалов областной суд пересмотрел дело в пользу пациентки.