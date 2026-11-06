Жительница Москвы собирается судиться с частной клиникой ON CLINIC после операции по удалению воспалённой кисты. Девушка утверждает, что хирург заодно вырезал ей крупную родинку, а удалённые ткани выбросил в мусорное ведро вместо отправки на гистологию. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на пациентку.

Москвичка обвинила ON CLINIC в удалении родинки без гистологии. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В медцентр москвичка обратилась 11 октября с воспалённой атеромой — подкожным образованием. За консультацию она заплатила 3600 рублей, однако уже через минуту врач сообщил о необходимости хирургического вмешательства стоимостью почти 30 тысяч. По словам девушки, родинку перед удалением даже не осмотрели с помощью дерматоскопа.

Москвичка обвинила ON CLINIC в удалении родинки без гистологии. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

После процедуры, утверждает пациентка, у неё осталась открытая рана глубиной около двух сантиметров. Ночью поднялась температура, появились сильные боли. При этом за каждую последующую перевязку в ON CLINIC, по её словам, просили от 3600 до 4600 рублей. В итоге женщина обратилась в государственную поликлинику, где ей назначили антибиотики и ежедневную обработку раны.

Попытка выяснить судьбу удалённых тканей также не принесла результата. Как рассказала москвичка, представительница клиники ответила, что хирург никакой родинки не видел, а в медицинской документации упоминаний о ней нет.

Хирург-онколог Сергей Щербаков в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ обратил внимание на необходимость гистологического исследования удалённых тканей. По словам специалиста, без него нельзя достоверно установить характер новообразования. Теперь пациентка требует вернуть деньги за операцию и намерена обратиться в суд.

Ранее Life.ru рассказывал о трёхкратном олимпийском чемпионе Ийво Нисканене, у которого после исследования удалённой родинки обнаружили меланому. Злокачественное заболевание выявили на ранней стадии. Финскому лыжнику потребовались две операции, после которых он смог вернуться к тренировкам.