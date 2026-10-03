«Пара операций и сильный испуг»: Олимпийский чемпион Нисканен рассказал о борьбе с раком

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Ийво Нисканен перенёс две операции после обнаружения меланомы на ранней стадии. О диагнозе 34-летний финский спортсмен рассказал в соцсетях.

Он сообщил, что заболевание выявили после исследования родинки, которую удалили в начале лета. Из-за диагноза Нисканену пришлось скорректировать подготовку к новому сезону.

«На моём веку было немало взлётов и падений, но последние несколько месяцев принесли, пожалуй, самые серьёзные испытания. Обнаруженная в удалённой в начале лета родинке меланома заставила меня изменить планы на сезон», — написал лыжник.

По словам Нисканена, болезнь удалось обнаружить на раннем этапе. Спортсмен перенёс две операции и сейчас чувствует себя хорошо.

Лыжник добавил, что уже тренируется по графику и рассчитывает выйти на старт в новом сезоне. Между тренировками он проводит время дома с недавно родившимся ребёнком.

Нисканен трижды становился олимпийским чемпионом: в Сочи он выиграл командный спринт, в Пхёнчхане — гонку на 50 км, а в Пекине — дистанцию 15 км классическим стилем. На его счету также олимпийские серебро и бронза, четыре медали чемпионатов мира и десять побед на этапах Кубка мира.

Ранее Life.ru писал, что на Олимпиаде-2026 Нисканен сошёл с 50-километровой гонки после 15 км. Пятое место занял россиянин Савелий Коростелёв, а победил Йоханнес Клебо.