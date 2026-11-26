Один из крупнейших украинских производителей туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец — группа компаний «Блуми» — прекращает выпуск продукции. Причиной такого решения стало уничтожение производственных помещений и оборудования, передаёт агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление производителя.

Предприятие в Одесской области получило серьёзные повреждения 25 ноября. По данным компании, это уже пятая атака на её производственные мощности. Никто из сотрудников не пострадал, однако оборудование восстановлению не подлежит. Решение о прекращении производства касается всех пяти брендов компании: «Снежная панда», «Нежное прикосновение», Zoo Zoo, Helper и Helper Professional.

Компания «Блуми» работает с 2012 года и специализируется на выпуске санитарно-гигиенической продукции, моющих и дезинфицирующих средств. За первые девять месяцев 2026 года её выручка выросла на 20%, достигнув 751 млн гривен. При этом чистая прибыль сократилась с 16,5 до 13,3 млн гривен.

Напомним, в середине ноября на Украине приостановили работу ещё два маслоэкстракционных завода — «Дельта Вилмар Украина» и «Потоки». Причинами стали нестабильное энергоснабжение, повреждения производственных объектов и риски для сотрудников. Ранее аналогичное решение принял крупнейший украинский производитель подсолнечного масла Kernel.