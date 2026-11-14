На Украине приостановили работу ещё два маслоэкстракционных завода — «Дельта Вилмар Украина» в Одесской области и «Потоки» в Днепре. Об этом сообщили Latifundist и корпорация «Алеф».

На предприятиях возникли проблемы с электроснабжением, кроме того, производственные площадки нуждаются в восстановлении после ударов. «Дельта Вилмар Украина» остановила все производственные мощности 12 ноября. Руководство компании объяснило решение сложной обстановкой с безопасностью и регулярными аварийными отключениями электричества.

Предприятие «Потоки» прекратило закупку и переработку семян подсолнечника с 13 ноября. В корпорации «Алеф» также указали на необходимость восстановительных работ. Приостановка производства связана с рисками для сотрудников и нестабильным энергоснабжением.