На Украине остановили работу ещё двух маслоэкстракционных заводов
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На Украине приостановили работу ещё два маслоэкстракционных завода — «Дельта Вилмар Украина» в Одесской области и «Потоки» в Днепре. Об этом сообщили Latifundist и корпорация «Алеф».
На предприятиях возникли проблемы с электроснабжением, кроме того, производственные площадки нуждаются в восстановлении после ударов. «Дельта Вилмар Украина» остановила все производственные мощности 12 ноября. Руководство компании объяснило решение сложной обстановкой с безопасностью и регулярными аварийными отключениями электричества.
Предприятие «Потоки» прекратило закупку и переработку семян подсолнечника с 13 ноября. В корпорации «Алеф» также указали на необходимость восстановительных работ. Приостановка производства связана с рисками для сотрудников и нестабильным энергоснабжением.
Ранее стало известно, что агрохолдинг Kernel временно остановил все свои маслоэкстракционные заводы на Украине. Решение вступило в силу 12 ноября и затрагивает все предприятия компании по переработке масличных культур. В первом квартале 2027 финансового года продажи подсолнечного масла Kernel сократились на 48%, до 165 тысяч тонн. Об остановке производства и прекращении закупок масличных культур также сообщил украинский производитель растительного масла, майонезов и кетчупов «Королевский вкус». Предприятие в Кировоградской области больше не может стабильно работать из-за перебоев с электричеством и угроз безопасности.