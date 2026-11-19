Не договорённость, но уже взаимопонимание: Путин раскрыл главное о переговорах с Трампом и Си
Путин выразил надежду на продолжение встреч с Трампом и Си Цзиньпином
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Президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение трёхсторонних встреч с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По его словам, переговоры в Шэньчжэне позволили достичь взаимопонимания по ряду ключевых вопросов.
«Мне бы очень хотелось, чтобы это имело своё продолжение», — заявил российский лидер во время общения с журналистами по итогам саммита.
Путин отметил, что участникам переговоров удалось найти общий язык по нескольким важным направлениям. При этом президент разграничил достигнутое взаимопонимание и конкретные договорённости.
«На мой взгляд, если не договорённость, то взаимное понимание имело место быть», — подчеркнул глава государства.
Отдельное внимание Путин уделил историческому значению состоявшегося саммита. Он напомнил, что руководители России, США и Китая прежде никогда не собирались за одним столом в подобном формате.
«Ну, раньше таких встреч не было. Вот она состоялась», — сказал российский президент.
Первая в истории отдельная трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошла 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне. Переговоры продолжались 1 час 29 минут.
По итогам саммита Россия, США и Китай приняли совместную Декларацию о мире. Документ охватывает реформирование ООН, стабильность поставок нефтепродуктов, деятельность Международного уголовного суда и снижение ядерных рисков.
Ранее Life.ru сообщал, что переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина продлились почти полтора часа, превысив первоначально отведённое время. Встреча началась с двухчасовым опозданием, после чего лидеры продолжили общение в закрытом формате.
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