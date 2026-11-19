Президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение трёхсторонних встреч с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По его словам, переговоры в Шэньчжэне позволили достичь взаимопонимания по ряду ключевых вопросов.

«Мне бы очень хотелось, чтобы это имело своё продолжение», — заявил российский лидер во время общения с журналистами по итогам саммита.

Путин отметил, что участникам переговоров удалось найти общий язык по нескольким важным направлениям. При этом президент разграничил достигнутое взаимопонимание и конкретные договорённости.

«На мой взгляд, если не договорённость, то взаимное понимание имело место быть», — подчеркнул глава государства.

Отдельное внимание Путин уделил историческому значению состоявшегося саммита. Он напомнил, что руководители России, США и Китая прежде никогда не собирались за одним столом в подобном формате.

«Ну, раньше таких встреч не было. Вот она состоялась», — сказал российский президент.

Первая в истории отдельная трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошла 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне. Переговоры продолжались 1 час 29 минут.

По итогам саммита Россия, США и Китай приняли совместную Декларацию о мире. Документ охватывает реформирование ООН, стабильность поставок нефтепродуктов, деятельность Международного уголовного суда и снижение ядерных рисков.

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина продлились почти полтора часа, превысив первоначально отведённое время. Встреча началась с двухчасовым опозданием, после чего лидеры продолжили общение в закрытом формате.