Президент России в определённых обстоятельствах не только вправе, но и обязан применить ядерное оружие. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Московского журнала международного права».

Политик предупредил Киев и поддерживающие его страны, что российская ядерная доктрина предусматривает конкретные сценарии применения такого вооружения. По его словам, при возникновении соответствующих угроз Москва может задействовать все доступные средства защиты государства.

«У киевского режима и его спонсоров не должно быть опасных иллюзий. При наступлении описанных выше сценариев глава государства не только вправе, но и обязан использовать ядерное оружие. Это должны в полной мере осознать все, кто сегодня играет с огнем», — написал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что речь идёт об обеспечении национальной безопасности России. Он призвал украинские власти и их союзников учитывать положения российской ядерной доктрины при принятии решений.

Статья Медведева получила название «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности». В ней политик рассматривает применение ядерного оружия с точки зрения защиты государственного суверенитета.

Действующая российская ядерная доктрина была утверждена в ноябре 2024 года. Она допускает применение ядерного оружия, в частности, в ответ на использование против России или её союзников оружия массового поражения, а также при агрессии с обычным вооружением, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности России и Белоруссии. Окончательное решение остаётся за президентом РФ.

Также Медведев сообщил, что Россия может принять решение об упреждающем применении ядерного оружия, если западные страны передадут Украине ядерные боеприпасы.