Россия может принять решение об упреждающем применении ядерного оружия, если западные страны передадут Украине ядерные боеприпасы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Московского журнала международного права».

По словам политика, потенциальную угрозу для России будут представлять как открытые, так и тайные поставки такого вооружения Киеву. В подобной ситуации Москва, считает Медведев, может быть вынуждена действовать на опережение.

При этом зампред Совбеза отдельно подчеркнул, что действующая ядерная доктрина России напрямую не предусматривает превентивного применения ядерного оружия.

«Поставки (открытые или тайные) Западом ядерного оружия киевскому режиму могут вынудить Россию на принятие упреждающего решения для нейтрализации этой опасности», — написал Медведев.

Свою позицию он изложил в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности». Публикация посвящена вопросам защиты государственного суверенитета и правовым основаниям обеспечения безопасности в условиях ядерных угроз.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Медведев предупредил о возможности удара по Киеву и объектам НАТО. В сентябре 2026 года зампред Совбеза заявил, что российский военный потенциал позволяет нанести подобный удар, однако назвал такой сценарий точкой невозврата для всей планеты. По его словам, Москва осознаёт свою ответственность и стремится не допустить подобного развития событий.