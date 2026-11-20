В призыве Си Цзиньпина полностью уничтожить ядерное оружие есть элемент лукавства, поскольку Китай сам активно наращивает свой арсенал. Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире программы «Итоги дна» на «Царьграде».

«Здесь есть элемент лукавства. Понятно, что китайский лидер это заявил. Понятно, что у КНР сегодня арсенал кратно меньше, чем у нас или у Соединённых Штатов Америки», — отметил Гурулёв.

По словам генерала, именно Пекин сейчас особенно активно увеличивает свой ядерный потенциал, несмотря на заявления о необходимости всеобщего разоружения. Для описания темпов этой работы он использовал выражение «в режиме ошпаренной кошки».

Гурулёв обратил внимание, что китайский арсенал уже превышает 600 ядерных зарядов. При этом КНР располагает различными средствами их доставки, развивает стратегическую авиацию и строит подводные лодки.

По мнению генерал-лейтенанта, начинать процесс разоружения необходимо не с призывов к полному уничтожению боезарядов, а с создания понятной системы международного контроля. Прежде всего государствам следует согласовать допустимое количество ядерных вооружений.

«На сегодняшний день начинать надо не с «Давайте резко сократим ядерное оружие», а с того, что давайте мы всё-таки придём к договору: кому и сколько боезарядов иметь», — объяснил Гурулёв.

Генерал также напомнил о прежних соглашениях России и США по контролю над стратегическими вооружениями и противоракетной обороной. По его мнению, без согласования таких вопросов добиться реального сокращения ядерных арсеналов будет сложно.

Ранее Life.ru сообщал, что Си Цзиньпин призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие. С соответствующим заявлением председатель КНР выступил на встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне 19 ноября. Китайский лидер сравнил ядерное оружие с дамокловым мечом, нависшим над человечеством.