Александр Сторожук покинул пост главного тренера московского «Торпедо». Вместе со специалистом из команды ушёл весь его тренерский штаб. Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Спасибо всем, кто поддерживал «Торпедо». Пусть клубу сопутствует удача, и пусть возвращение в РПЛ состоится как можно быстрее!» — сказал Сторожук после объявления об уходе.

Генеральный директор клуба Владимир Леонченко поблагодарил тренера за работу и профессионализм. При этом причины расставания с наставником руководство «Торпедо» не уточнило.

Сторожук возглавил автозаводцев 27 мая 2026 года, подписав двухлетнее соглашение. Однако проработал в московской команде чуть больше пяти месяцев.

На момент отставки «Торпедо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Накануне команда упустила победу над «КАМАЗом» в матче 16-го тура: встреча завершилась со счётом 1:1, причём соперник сравнял счёт на четвёртой добавленной минуте. Из Кубка России москвичи ранее вылетели после поражения от ярославского «Шинника».

До прихода в столичный клуб Сторожук успел поработать с грозненским «Ахматом», тульским «Арсеналом» и «Краснодаром». В последнем он прошёл путь от молодёжных команд до главного тренера основного состава.

Ранее Life.ru рассказывал о предстоящем возвращении «Торпедо» на домашний стадион имени Эдуарда Стрельцова. Первый официальный матч после реконструкции арены запланирован на 7 ноября против «Нефтехимика». Изначально встречу на обновлённом стадионе хотели провести ещё 23 октября, однако РФС приостановил действие сертификата объекта для дополнительной проверки. Таким образом, команда должна вернуться на родную арену уже с новым наставником.