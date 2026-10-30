После проблем с допуском «Торпедо» назвало новую дату первого матча на родном стадионе
«Торпедо» проведёт первый матч на обновлённом стадионе имени Стрельцова 7 ноября
Обложка © Telegram / ФК «Торпедо» Москва
Московское «Торпедо» впервые после реконструкции сыграет на домашнем стадионе имени Эдуарда Стрельцова 7 ноября. Соперником автозаводцев станет нижнекамский «Нефтехимик», сообщила пресс-служба столичного клуба.
Встреча 17-го тура Первой лиги начнётся в 17:00 по московскому времени. Продажа билетов на исторический матч стартует 30 октября.
Изначально возвращение «Торпедо» на родную арену планировалось на 23 октября. Однако за несколько дней до встречи с волгоградским «Ротором» Российский футбольный союз приостановил действие сертификата стадиона для проведения дополнительного обследования.
В результате команде пришлось принимать «Ротор» на «Арене Химки». Тот матч завершился со счётом 1:1.
Обновлённый стадион на Восточной улице официально открыли 5 сентября. Арена, построенная ещё в 1959 году как тренировочная площадка для заводской команды, прошла масштабную реконструкцию. Теперь трибуны рассчитаны примерно на 15 тысяч зрителей.
К предстоящей встрече «Торпедо» подходит на третьем месте в Первой лиге. После 15 туров москвичи набрали 28 очков. «Нефтехимик» с 13 баллами располагается на 16-й строчке турнирной таблицы.
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