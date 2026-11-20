Не дошёл до Одессы: Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу для ВСУ
Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу с военным грузом у Одессы
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Минобороны России сообщило о поражении сухогруза, перевозившего грузы военного назначения в порт Одессы. По данным ведомства, судно попало под удар во время морского перехода.
«На переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения», — говорится в сообщении министерства.
Ранее Life.ru рассказывал, что 17 ноября российские войска поразили сухогруз с военными грузами, следовавший в Черноморск Одесской области. По данным Минобороны, удар пришёлся по судну во время морского перехода.