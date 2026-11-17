ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ
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Российские войска нанесли удар по сухогрузу, перевозившему грузы военного назначения для ВСУ. Судно направлялось в порт Одессы и было поражено во время перехода морем. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«На переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения», — говорится в сообщении Минобороны от 17 октября.
Ранее Life.ru рассказывал, что 17 ноября российские войска поразили сухогруз с военными грузами, следовавший в Черноморск Одесской области. По данным Минобороны, удар пришёлся по судну во время морского перехода. Название сухогруза и сведения о пострадавших не раскрывались.