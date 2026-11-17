Российские войска нанесли удар по сухогрузу, перевозившему грузы военного назначения для ВСУ. Судно направлялось в порт Одессы и было поражено во время перехода морем. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«На переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения», — говорится в сообщении Минобороны от 17 октября.