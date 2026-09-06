«Не дождутся»: Захарова рассказала, зачем Германия закрыла генконсульство РФ

Закрытие российского генконсульства в Бонне стало попыткой ограничить работу российских дипломатов в Германии перед выборами в РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Для того, чтобы нанести удар, как они считают, по работе наших дипломатов в Германии по подготовке к выборам, они закрывают генконсульство», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что закрытие консульства не помешает подготовке к выборам. По её словам, российское посольство продолжит необходимую работу.

«Но не дождутся. Выборы в Германии наши тоже пройдут. Наше посольство, как сказал посол, готовится к ним», — добавила дипломат.

Напомним, власти ФРГ приняли решение закрыть последнее российское генконсульство в стране и расторгнуть договор, связанный с деятельностью Русского дома в Берлине. Поводом стали обвинения Германии в адрес России из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, которые Москва назвала провокацией и отвергла.