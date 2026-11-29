Польша может направить свои войска в Литву, Латвию или Эстонию в случае предполагаемой вооружённой провокации со стороны России. Варшава допускает такой шаг даже без предварительного решения НАТО, пишет польский портал Onet со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правительства.

По информации издания, в польском руководстве обсуждают возможный ответ на ограниченное военное столкновение в Прибалтике. В качестве одного из сценариев рассматривается захват небольшого населённого пункта на территории одной из трёх балтийских республик.

Один из собеседников Onet утверждает, что в подобной ситуации Варшава немедленно отправит военных на помощь подвергшемуся атаке государству. Польское руководство, по его словам, не станет ждать официального задействования пятой статьи НАТО, предусматривающей коллективную оборону союзников.

Другой правительственный источник оценил возможности страны осторожнее. Он признал, что имеющиеся военные ресурсы ограничены, поэтому помощь балтийским государствам не должна ослаблять обороноспособность самой Польши. В качестве вероятного варианта собеседник назвал отправку подразделений спецназа вместо крупных бронетанковых соединений.

Авторы публикации отмечают, что оба источника сходятся в готовности Польши к военному вмешательству, но расходятся во мнениях относительно его масштабов. По их оценке, промедление союзников в случае вооружённого нападения на страну НАТО могло бы поставить под сомнение способность альянса выполнять обязательства.

Ранее Life.ru сообщал, что Польша предложила союзникам по НАТО рассмотреть возможность уничтожения российских ракет и беспилотников над Украиной. Речь шла о целях, которые направляются в сторону границ альянса. Предложение обсуждалось 23 ноября на встрече послов государств НАТО. Однако единого мнения участники не достигли, а конкретных решений о расширении операций противовоздушной обороны принято не было.