Не единая валюта, а нацвалюты: В Индии объяснили финансовый курс БРИКС

Страны БРИКС не обсуждают конкретное предложение о введении единой валюты объединения. Об этом заявил заместитель индийского министра иностранных дел, шерпа Индии в БРИКС Судхакар Далела.

«На данный момент предложений о введении единой валюты БРИКС не поступало», — ответил дипломат на соответствующий вопрос во время пресс-конференции.

Вместо создания общей денежной единицы участники объединения рассматривают расширение расчётов в национальных валютах. Дискуссия об этом продолжается уже несколько лет. По словам Далелы, такой механизм позволяет снизить издержки при проведении двусторонних торговых операций. Он подчеркнул, что расчёты в нацвалютах должны дополнять глобальную платёжную систему, а не заменять её.

Работа над новыми финансовыми механизмами призвана увеличить товарооборот внутри БРИКС, облегчить взаимодействие с международным бизнесом и удешевить транзакции, пояснил представитель Индии.

Ранее Life.ru сообщал, что доля расчётов России с партнёрами по БРИКС в национальных валютах достигла 90%. Кроме того, страны объединения договорились развивать BRICS Pay — систему платёжных шлюзов для трансграничных операций. Этот проект не предполагает выпуска общей валюты.