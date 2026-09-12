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Регион
Опубликовано 12 сентября, 14:58

Не единая валюта, а нацвалюты: В Индии объяснили финансовый курс БРИКС

МИД Индии: Предложений о введении единой валюты в БРИКС не поступало

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Страны БРИКС не обсуждают конкретное предложение о введении единой валюты объединения. Об этом заявил заместитель индийского министра иностранных дел, шерпа Индии в БРИКС Судхакар Далела.

«На данный момент предложений о введении единой валюты БРИКС не поступало», — ответил дипломат на соответствующий вопрос во время пресс-конференции.

Вместо создания общей денежной единицы участники объединения рассматривают расширение расчётов в национальных валютах. Дискуссия об этом продолжается уже несколько лет. По словам Далелы, такой механизм позволяет снизить издержки при проведении двусторонних торговых операций. Он подчеркнул, что расчёты в нацвалютах должны дополнять глобальную платёжную систему, а не заменять её.

Работа над новыми финансовыми механизмами призвана увеличить товарооборот внутри БРИКС, облегчить взаимодействие с международным бизнесом и удешевить транзакции, пояснил представитель Индии.

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Ранее Life.ru сообщал, что доля расчётов России с партнёрами по БРИКС в национальных валютах достигла 90%. Кроме того, страны объединения договорились развивать BRICS Pay — систему платёжных шлюзов для трансграничных операций. Этот проект не предполагает выпуска общей валюты.

Больше новостей о международной торговле, санкциях и глобальных рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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