В России намерены сохранить и развивать проводное радио, способное предупреждать жителей об опасности даже при отключении электричества и перебоях мобильной связи. Соответствующие изменения в Стратегию развития отрасли связи подготовило Минцифры, сообщила «Вечерняя Москва».

Речь идёт о привычных многим радиоточках, которые передают звук не через эфир, а по специальным кабелям внутри зданий. В отличие от обычных приёмников, такие устройства получают питание непосредственно по линии, поэтому не нуждаются в батарейках или подключении к розетке.

Через проводную сеть можно слушать «Радио России», «Маяк» и региональные программы. Однако её главное назначение в современных условиях — экстренное информирование населения.

Разработчики поправок подчёркивают значимость сетей, «работоспособность которых не зависит от местных систем электроснабжения». Сегодня в зоне охвата проводного вещания проживают и работают свыше 20 миллионов человек.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев отмечает, что подобная инфраструктура особенно полезна при масштабных авариях, когда мобильная связь оказывается перегружена или полностью недоступна.

Впрочем, восстановление заброшенных линий потребует серьёзных государственных вложений. Средства понадобятся не только на оборудование, но и на дальнейшее обслуживание системы.

Кроме того, радиоточка не сможет предупредить человека, который находится далеко от здания или уличного громкоговорителя. Поэтому проводное вещание рассматривается как дополнение к другим каналам связи, а не их замена.