Советские радиоточки, от которых многие россияне давно отказались, могут получить вторую жизнь. Власти намерены не только сохранить проводное радиовещание, но и развивать его как резервный канал экстренного оповещения. Такая система способна предупредить жителей об опасности даже в ситуации, когда отключились электричество, мобильная связь и интернет.

Соответствующие положения вошли в проект обновлённой Стратегии развития отрасли связи, подготовленный Минцифры. В ведомстве считают, что проводное радио остаётся важным элементом инфраструктуры безопасности, поскольку его работа не зависит от местных систем электроснабжения. Кроме того, сети используют отечественное оборудование и позволяют передавать сообщения сразу большому количеству людей.

Особое внимание планируют уделить многоквартирным домам. По оценке Минцифры, в них проживает около 70% населения России. Сохранение радиоточек позволит обеспечить дополнительный канал информирования горожан в случае чрезвычайных ситуаций.

В министерстве также перечислили преимущества старой технологии: адресную доставку сообщений, устойчивость к помехам и высокую защищённость от кибератак. Проводные сети могут использоваться одновременно с мобильной связью, телевидением и другими системами оповещения.

Эксперты отмечают, что главное достоинство радиоточки проявляется именно в критических обстоятельствах. Если мобильные сети окажутся перегружены или перестанут работать из-за масштабного отключения электричества, проводное вещание сможет сохранить возможность передачи экстренных сообщений.

«Громкоговоритель в квартире питается от линии, а не от розетки. Если в доме нет света, сотовая сеть легла и телефон сел, радиоточка всё равно сообщит, что происходит. По ней можно передать больше информации, чем в СМС», — объяснил эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский в беседе с газетой «Известия».

Впрочем, возвращение проводного радио потребует серьёзных вложений. За последние десятилетия количество абонентов заметно сократилось, а некоторые операторы постепенно отказываются от обслуживания таких сетей. Например, в Орловской области число радиоточек уменьшилось с 400 тысяч в 1990 году примерно до тысячи в 2025-м.

Ещё одна проблема заключается в том, что застройщики уже несколько лет не обязаны устанавливать радиоточки в новых жилых домах. Эксперты предлагают решить этот вопрос через требования к строительству либо использовать альтернативные системы оповещения, в том числе современные домофоны.

При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе проводные сети сохранили и модернизировали. По данным РСВО, они охватывают территории, где проживают и работают более 20 миллионов человек. Теперь Минцифры предлагает закрепить сохранение этой инфраструктуры в долгосрочной стратегии развития связи.