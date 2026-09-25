«Не если, а когда»: Глава ВОЗ предупредил о неизбежности новой пандемии

Появление нового респираторного патогена может привести к пандемии с последствиями, сопоставимыми с CoViD-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Одно из опасений, из-за которого я просыпаюсь по ночам, заключается в том, что может появиться [новый] респираторный патоген. И это, в свою очередь, может привести к таким же последствиям, как и те, которые вызвал CoViD», — сказал Гебреисус.

По мнению главы ВОЗ, новая пандемия неизбежна, а вопрос заключается лишь в том, когда она произойдёт.

«Следующая пандемия — это не вопрос «если», а «когда», — подчеркнул он.

Гебреисус также указал на продолжающуюся вспышку Эболы в Демократической Республике Конго. По его словам, она напоминает, что вспышка заболевания может произойти где угодно и когда угодно, создав угрозу не только местным сообществам, но и соседним странам и всему миру.

25 сентября в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло второе заседание высокого уровня по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и реагированию на них. Участники обсуждали укрепление глобальной системы защиты от будущих эпидемий и выполнение договорённостей, достигнутых после пандемии CoViD-19.

Ранее глава ВОЗ призвал мировых лидеров срочно укрепить защиту от пандемий. По его словам, странам необходимо перейти от общих обязательств к конкретным и измеримым действиям.