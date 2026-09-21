Тайник под склепом: В Румынии обнаружили братскую могилу времён CoViD-19

Братскую могилу с человеческими останками и мешками с неразложившимися телами времён пандемии CoViD-19 обнаружили на кладбище в румынском городе Слатина. Захоронение было скрыто под конструкцией, выглядевшей как склеп, сообщил мэр города Марио Де Меццо.

На находку наткнулись во время работ на кладбище. После обнаружения человеческих костей сотрудники вызвали полицию, которая начала расследование и продолжила раскопки.

«В ходе раскопок на кладбище были обнаружены человеческие кости, а также мешки с неразложившимися телами, оставшимися после пандемии CoViD-19», — рассказал Де Меццо. По его словам, на специальных мешках сохранились даты захоронения.

Мэр утверждает, что подобный способ захоронения нарушал правила кладбища. Согласно действовавшему порядку, останки из заброшенных могил должны были оставлять в специально оборудованных нишах на прежнем месте, а не переносить в общую яму.

Последние 16 лет кладбищем управляла частная компания. После длительного судебного разбирательства в сентябре территория вернулась под контроль муниципалитета, после чего там начались работы.

Полиция изъяла обнаруженные останки. Следователям предстоит установить их происхождение и выяснить, при каких обстоятельствах они оказались под склепом.

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