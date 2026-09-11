«Не Европа»: Казахстану отказали в участии в «Евровидении»

Европейский вещательный союз (EBU) отклонил заявку государственной телерадиокомпании Казахстана «Хабар» на участие в конкурсе «Евровидение». Об этом сообщило издание Politico.

В заявлении организаторов отмечается, что Казахстан находится за пределами европейской зоны вещания, не является членом Совета Европы и не имеет статуса наблюдателя при этой организации.

«В связи с этим «Хабар» на данный момент не может претендовать на полноправное членство», — цитирует издание заявление EBU.

Стоит отметить, что казахстанская телерадиокомпания уже пять раз представляла страну на детском «Евровидении», где артисты из республики дважды занимали второе место. Однако ассоциированное членство в EBU не гарантирует автоматического участия в главном этапе музыкального конкурса.

В то же время расположенные за пределами Европы Австралия и Канада участвуют в «Евровидении» на особых условиях. Австралия проходит по специальным приглашениям, а Канада входит в состав наблюдателей при Совете Европы, что даёт ей право на участие.

Напомним, конкурс «Евровидение» в 2027 году впервые пройдёт в Болгарии. Кроме основного конкурса в Бургасе, мероприятия, связанные с «Евровидение-2027», планируется провести также в Софии, Пловдиве и Варне.